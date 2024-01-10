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Яйца на Кубани в 2024 году остаются по той же цене

Яйца на Кубани в 2024 году остаются по той же цене

В Краснодаре на данный момент средняя стоимость десятка яиц 139-160 рублей. Ранее Краснодарстат сообщал о том, что в декабре самые дорогие куриные яйца продавались в Краснодаре и Армавире, а самые дешёвые в Новороссийске можно было найти за 138 рублей.

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