Яйца на Кубани в 2024 году остаются по той же цене

В Краснодаре на данный момент средняя стоимость десятка яиц 139-160 рублей. Ранее Краснодарстат сообщал о том, что в декабре самые дорогие куриные яйца продавались в Краснодаре и Армавире, а самые дешёвые в Новороссийске можно было найти за 138 рублей.
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