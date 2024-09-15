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За лето в Новосибирске подешевел виски и подорожала водка

За лето в Новосибирске подешевел виски и подорожала водка

Эксперты связывают уменьшение цен с тем, что дорогие напитки вытесняются более дешёвыми аналогами.Летом 2024 года в магазинах Новосибирска и Новосибирской области заметно упала стоимость виски.

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