Акции Midea подскочили на 10% после дебюта фондовой бирже в Гонконге - Reuters

Акции Midea Group подскочили на 9,5% на дебютных торгах в Гонконге после того, как китайский производитель бытовой техники привлек почти 4 миллиарда долларов в ходе крупнейшего размещения акций в городе за почти четыре года.
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