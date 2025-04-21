«Забайкалье в огне»: пожары не угрожают населённым пунктам региона

На сегодняшний день угрозы населенным пунктам Забайкалья в связи с пожарами нет. Об этом в эфире ВГТРК сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону Макар Серебряков.
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