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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аджар заменит Ферстаппена в практике перед Гран-при Абу-Даби

Претендент на чемпионство в «Формуле-2» Изак Аджар проведет первую тренировку перед Гран-при Абу-Даби в составе «Ред Булл».

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