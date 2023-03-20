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Немецкий предприниматель Дотком: Зеленский обманул украинский народ

Немецкий предприниматель Дотком: Зеленский обманул украинский народ

Президент Украины Владимир Зеленский обманул свой народ, которому он обещал принести мир. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал предприниматель из Германии Ким Дотком.

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