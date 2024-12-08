Премьер Сирии: вопрос военного присутствия России решит правительство

Новое правительство Сирии решит вопрос присутствия российских военных на территории страны. Об этом на брифинге заявил оставшийся в захваченном боевиками Дамаске премьер-министр республики Мухаммед Гази аль-Джаляли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии