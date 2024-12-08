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Премьер Сирии: вопрос военного присутствия России решит правительство

Премьер Сирии: вопрос военного присутствия России решит правительство

Новое правительство Сирии решит вопрос присутствия российских военных на территории страны. Об этом на брифинге заявил оставшийся в захваченном боевиками Дамаске премьер-министр республики Мухаммед Гази аль-Джаляли.

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Комментарии
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федор
Позорники просравшие страну!!!!
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17 час.
Варлам Устрялов
ты о ком?
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16 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Очень странная формулировка - «Вопрос военного присутствия России в Сирии решит состав нового правительства страны»? Не правительство, а СОСТАВ правительства. Думаю, без наших баз всё равно не обойдутся.
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16 час.

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