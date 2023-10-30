Вика и Вадим Цыгановы обратились к предавшему страну Меладзе: «Нечисть»

Вика и Вадим Цыгановы стали одними из тех звезд, кто всецело поддерживает бойцов СВО. Знаменитая пара отправляет большие деньги на поддержку ребят и делает все возможное, чтобы как-то помочь тех, кто сейчас отстаивает честь родины на мировой арене.
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