Вика и Вадим Цыгановы обратились к предавшему страну Меладзе: «Нечисть»

Вика и Вадим Цыгановы стали одними из тех звезд, кто всецело поддерживает бойцов СВО. Знаменитая пара отправляет большие деньги на поддержку ребят и делает все возможное, чтобы как-то помочь тех, кто сейчас отстаивает честь родины на мировой арене.