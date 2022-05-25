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Xiaomi прекратила поддержку Mi 9T, Redmi K20 и Redmi 7. Эти смартфоны больше не будут обновляться

Xiaomi прекратила поддержку Mi 9T, Redmi K20 и Redmi 7. Эти смартфоны больше не будут обновляться

Xiaomi обновила перечень смартфонов, достигших стадии EOL (End of Support). Его новая редакция пополнилась четырьмя моделями – Mi 9T, Redmi K20, Redmi 7 и Redmi Y3.

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