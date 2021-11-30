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Курс валют НБМ на 30 ноября 

Курс валют НБМ на 30 ноября 

Молдавский лей немного укрепился по отношению к доллару, но еще больше ослабел по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты почти полбана, но уступил единой европейской валюте свыше полутора банов, передает Noi.

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