Курс валют НБМ на 30 ноября 

Молдавский лей немного укрепился по отношению к доллару, но еще больше ослабел по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты почти полбана, но уступил единой европейской валюте свыше полутора банов, передает Noi.
Молдавский лей немного укрепился по отношению к доллару, но еще больше ослабел по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты почти полбана, но уступил единой европейской валюте свыше полутора банов, передает Noi.
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