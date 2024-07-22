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Медведчук: Украина Зеленского стала неудавшимся политическим проектом

Медведчук: Украина Зеленского стала неудавшимся политическим проектом

Глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье «Украинский суверенитет и независимость канули в лету», опубликованной в «Известиях», заявил, что основы украинской государственности находятся в состоянии агонии.

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