Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 322 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    СНГ, похоже, потерял свой смысл. Изжил себя. Тридцать лет население стран, входящих в этот "союз", варилось в своих к...Аэрофильтр для юж...
  • Василий Топчий
    Согласен."Суровикина может...
  • Владимир Михальков
    Прежде всего убрать нацменов из власти и правоохранительных органов а уж опосля -----------!На стадионе в Мос...

"Суровикина может вернуть в строй только один человек": наконец стало понятно, что ждет легендарного генерала

"Суровикина может вернуть в строй только один человек": наконец стало понятно, что ждет легендарного генерала

Интересная жизнь с Vera Star Как известно свято место пусто не бывает, поэтому ожидаемо после ареста, теперь уже бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, все хором заговорили о громких отставках и вероятных назначениях в оборонном ведомстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Severyanin
Не логично держать боевого, уважаемого в войсках генерала, в Африке. Мало ли кто не нравится министру, Родина превыше всего. А значит и руководствоваться нужно именно интересами безопасности государства, в первую очередь.
Ответить
2 час.
Галина глушкова
Больше всех боятся возвращения Суровикина не англичане и американцы, а наши главнокомандующие, это усложнит их вольное руколожство в бюджете МО.
Ответить
2 час.
ВТ
Василий Топчий
Согласен.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх