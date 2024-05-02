"Суровикина может вернуть в строй только один человек": наконец стало понятно, что ждет легендарного генерала

Интересная жизнь с Vera Star Как известно свято место пусто не бывает, поэтому ожидаемо после ареста, теперь уже бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, все хором заговорили о громких отставках и вероятных назначениях в оборонном ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- 20 лет без Ленина: выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы
- Пригожин всё знал заранее. Знаменитая фраза главы ЧВК "Шойгу, где боеприпасы?" была адресована именно Тимуру Иванову
- Последняя избранница Тимура Иванова генеральша Мария Китаева, о которой почему-то не принято говорить вслух
Свежие комментарии