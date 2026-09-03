Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Кого на Руси называли «двоеженцем» и как это каралось

Слово «двоеженец» в древнерусских текстах звучало как приговор. Оно не означало просто измену или желание иметь вторую семью — это был вызов всей системе, где брак считался церковным таинством, а государство карало за его нарушение.

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