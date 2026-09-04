На фоне продолжающихся боевых действий всё чаще звучат призывы от так называемых «стратегических партнеров» России о необходимости скорейшего мирного урегулирования.
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