«Открывает новые перспективы»: российские учёные на четверть повысили точность доставки лекарств к раковой опухоли

Российские учёные из Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА смогли на четверть повысить точность доставки лекарств к злокачественным опухолям при помощи особых молекул-липосом.
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