Опубликованы протоколы результатов участников 90-й легкоатлетической эстафеты «Рабочий край» в городе Иванове

Опубликованы протоколы результатов участников 90-й легкоатлетической эстафеты «Рабочий край» в городе ИвановеСпортивные старты в рамках традиционной легкоатлетической эстафеты «Рабочий край» состоялись в областном центре 1 мая.
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