«Противник угасает на глазах. Снабжение идет ногами»: Сладков о ситуации в Курске

Российские военные в Курской области блокируют каналы связи между украинскими силами и их тылом. Это мешает Вооружённым силам Украины осуществлять поставки боеприпасов наземным транспортом или с помощью бронетехники.
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