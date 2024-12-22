Сами аль-Урайди, одна из важных фигур Хуррас ад-Дина (филиал Аль-Каиды* в Сирии), дал чёткий сигнал аль-Джулани, говоря: "Мы говорим со всей ясностью: либо победа, в которой Шариат станет доминирующим, либо смерть ради его установления.
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