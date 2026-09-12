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Царьград

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Pemex зафиксировала утечку нефти в Мексиканском заливе 10 сентября

Pemex зафиксировала утечку нефти в Мексиканском заливе 10 сентября

10 сентября произошла утечка нефти на объекте Pemex в Мексиканском заливе. Власти задействовали экстренные службы, включая военно-морские силы для локализации.

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