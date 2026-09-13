Бойцы ВДВ освободили Новопавловку, перерезав ключевой маршрут снабжения Орехова Подразделения 217-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии установили контроль над нас.
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