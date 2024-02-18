Ерхов: посольство РФ в Турции решает вопросы с платежами вместе с властями

Посол Российской Федерации в Анкаре Алексей Ерхов выразил обеспокоенность проблемой, связанной с банковскими платежами между Россией и Турцией, и подчеркнул, что дипломатическое представительство активно работает с турецкими властями, чтобы избежать негативных последствий для внешнеэкономической деятельности обеих стран.