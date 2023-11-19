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Позитивные иллюстрации о том, как же это здорово - быть ребёнком

Позитивные иллюстрации о том, как же это здорово - быть ребёнком

 Вспомните, как было здорово играть с собакой или кошкой, спать сколько угодно, лакомиться пирожками, приготовленными заботливой бабушкой, любоваться пейзажем за окном, бегать во дворе весь день напролёт, играть с друзьями, каждый раз придумывая новые развлечения и забавы, а главное наслаждаться новым днём и жизнью в целом, потому что детство – та самая пора, которая дважды, увы, уже не повторится.

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