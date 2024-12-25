Захарова указала на то, что люди во всем мире стали менее эгоистичными

Все больше людей во всех уголках Земли делают выбор в пользу пожелания себе, близким и всем мира. Это, как заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указывает на то, что люди стали менее эгоистичными.
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