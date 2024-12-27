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Царьград

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Житель Сахалина задержан за шпионаж в пользу Украины в Белгородской области

Житель Сахалина задержан за шпионаж в пользу Украины в Белгородской области

35-летний сахалинец задержан за шпионаж в Белгородской области. Его подозревают в сотрудничестве со службой безопасности Украины, куда он передавал сведения о ВС РФ.

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