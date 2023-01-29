💬 Во всех школах необходимо рассказывать о вреде вейпов Если эта продукция не будет доступна, то и вреда от неё не будет, подчеркнул врач-пульмонолог пульмонологического отделения городской клинической больницы № 7 Симферополя Ридван Ислямов.