Артисты ансамбля ЦВО поздравили в ЛНР ветерана ВОВ с Днем защитника Отечества

Военнослужащие фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны Чередниченко Василия Демьяновича, проживающего в Луганской Народной Республике (ЛНР), с Днем защитника Отечества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии