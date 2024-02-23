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Артисты ансамбля ЦВО поздравили в ЛНР ветерана ВОВ с Днем защитника Отечества

Артисты ансамбля ЦВО поздравили в ЛНР ветерана ВОВ с Днем защитника Отечества

Военнослужащие фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны Чередниченко Василия Демьяновича, проживающего в Луганской Народной Республике (ЛНР), с Днем защитника Отечества.

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