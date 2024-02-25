История и археология: Как в Крым пришли евреи, на каких языках они говорили и почему сейчас их там почти не осталось

Крым – территория, вокруг которой не один век ведутся споры не только в политическом, но и в этническом смысле: кого можно назвать его коренным народом? Помимо славян, составляющих большинство, тут жили (и живут) и крымские татары, и потомки хазар, и греки, и евреи.
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