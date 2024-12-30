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Актуальный вопрос: сколько алкоголя допустимо выпить, чтобы утром не болела голова

Актуальный вопрос: сколько алкоголя допустимо выпить, чтобы утром не болела голова

Актуальный вопрос: сколько алкоголя допустимо выпить, чтобы утром не болела голова Алёна ЮрьеваАлкоголь может принести удовольствие и создать атмосферу веселья, но его негативные последствия, такие как головная боль, тошнота и усталость наутро, знакомы многим.

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