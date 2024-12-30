Актуальный вопрос: сколько алкоголя допустимо выпить, чтобы утром не болела голова Алёна ЮрьеваАлкоголь может принести удовольствие и создать атмосферу веселья, но его негативные последствия, такие как головная боль, тошнота и усталость наутро, знакомы многим.