11 августа отмечается народный праздник Калинник. Понятно, что все обычаи и традиции связаны с калиной: ✔️умыться соком калины с утра – вклад в красоту и молодость ✔️посидеть под калиной, прислонившись спиной к стволу дерева – обеспечить себя энергией и силами ✔️обнять калину – быть здоровым весь год А вот чего делать 11 августа нельзя: ❗️Грубо обращаться с калиной, ломать ветки, пинать дерево – лишиться счастья и здоровья ❗️До обеда нельзя заниматься финансовыми делами, в том числе покупками, продажами, вложением средств, обсуждением денежных вопросов, планированием семейного бюджета и так далее, иначе финансовая сторона жизни ухудшится.