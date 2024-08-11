НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
11 августа отмечается народный праздник Калинник

11 августа отмечается народный праздник Калинник. Понятно, что все обычаи и традиции связаны с калиной: ✔️умыться соком калины с утра – вклад в красоту и молодость ✔️посидеть под калиной, прислонившись спиной к стволу дерева – обеспечить себя энергией и силами ✔️обнять калину – быть здоровым весь год А вот чего делать 11 августа нельзя: ❗️Грубо обращаться с калиной, ломать ветки, пинать дерево – лишиться счастья и здоровья ❗️До обеда нельзя заниматься финансовыми делами, в том числе покупками, продажами, вложением средств, обсуждением денежных вопросов, планированием семейного бюджета и так далее, иначе финансовая сторона жизни ухудшится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх