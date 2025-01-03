Рождественский пудинг из фильма «Гарри Поттер»: необычный десерт с ярким апельсиновым вкусом

А вы знали, что это блюдо раньше готовили за два месяца до Рождества? В каждом фильме на столе можно увидеть пудинг, украшенный свежей клубникой, фото: «Гарри Поттер и Орден Феникса»Всем, кто хоть раз смотрел фильм «Гарри Поттер», знаком этот традиционный рождественский десерт, который подавался за праздничным обедом.
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