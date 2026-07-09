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Ботройд о промахах Санчеса и Аканджи с пенальти: «Не хотел бы, чтобы мои защитники били до 7-8-го удара, если это не ван Дейк, Куман. Один чуть не сломал перекладину, другой отправил мяч в столовую»

Бывший английский форвард Джей Ботройд высказался о промахах колумбийца Давинсона Санчеса и швейцарца Мануэля Аканджи в серии пенальти.

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