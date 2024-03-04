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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 121 подписчик

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Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Максим обязательно будет ходить, раз рядом есть такие люди, как Иван Иваныч, его мама и бабушка Вера!!!!Хранители
  • Виктор Гайдуков
    Какой блат? Вы что, ещё в прошлом веке живёте? А работать и учиться надо было всегда, а сегодня особенно. Никто к Вам...Затянуть пояса
  • Виктор Гайдуков
    А пенсионеры есть разные. Есть такие, которые никогда и не работали официально, и налогов никогда не платили, а тепер...Затянуть пояса

Затянуть пояса

Затянуть пояса

С самого раннего детства помню это выражение: "Нужно затянуть пояса", в том его смысле, что нужно потерпеть, нужно ограничить себя, ради чего-то важного, высокого, общественного, перед которым твои личные трудности кажутся совсем мелкими и незначительными.

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Комментарии
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Сергей ЮгЗапСиб
Вот если бы не обрезали до коэффициента 1,2 то как раз и была бы почти в 2 раза больше. Пришлось делиться с сирыми, убогими, ленивыми и хитрож0пыми.
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9 час.
Виктор Гайдуков
А пенсионеры есть разные. Есть такие, которые никогда и не работали официально, и налогов никогда не платили, а теперь получают пенсию и ноют. А есть такие, что получают приличную по нынешнему времени пенсию 30-35 тысяч рублей, и живут скромненько, но не ноют. Они понят и те времена когда не то что пенсию, заработную платы по полгода не платили, или отдавали товаром. Так что не надо ныть и указывать на пенсионеров. Работать надо.
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5 час.
Виктор Гайдуков
Какой блат? Вы что, ещё в прошлом веке живёте? А работать и учиться надо было всегда, а сегодня особенно. Никто к Вам не придёт и кусочек хлеба с маслом не принесёт. Кто не работает - тот не есть, это-то Вы должны помнить, раз уж вспомнили о блате.
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5 час.

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