Затянуть пояса

Сергей ЮгЗапСиб Вот если бы не обрезали до коэффициента 1,2 то как раз и была бы почти в 2 раза больше. Пришлось делиться с сирыми, убогими, ленивыми и хитрож0пыми.

Виктор Гайдуков А пенсионеры есть разные. Есть такие, которые никогда и не работали официально, и налогов никогда не платили, а теперь получают пенсию и ноют. А есть такие, что получают приличную по нынешнему времени пенсию 30-35 тысяч рублей, и живут скромненько, но не ноют. Они понят и те времена когда не то что пенсию, заработную платы по полгода не платили, или отдавали товаром. Так что не надо ныть и указывать на пенсионеров. Работать надо.