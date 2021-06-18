Купил в интернете. В Омске обнаружили таксиста с поддельными правами

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 28-летнего мужчины, которого подозревают в совершении преступления по статье «Приобретение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права».
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 28-летнего мужчины, которого подозревают в совершении преступления по статье «Приобретение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права».
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