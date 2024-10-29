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Старейшины умирали, чтобы спасти детей: Американцы накануне выборов извинились за зверства на Аляске

Старейшины умирали, чтобы спасти детей: Американцы накануне выборов извинились за зверства на Аляске

Старейшины умирали, чтобы спасти детей, которым не хватало еды. Печальные события, случившиеся по вине США, коренные жители Аляски не могут забыть и спустя почти полтора века.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Как у них всё просто, убил потом извинился и всё , живи себе спокойненько с чистой совестью.
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15 час.

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