В Воронежской области объявили ракетную опасность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об объявлении ракетной опасности в регионе. 12 марта в соцсетях он призвал находящихся дома жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
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