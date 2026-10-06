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Трамп: Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены ради победы над Ираном

Трамп: Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены ради победы над Ираном

Дональд Трамп заявил о возможных катастрофических последствиях конфликта с Ираном. Обострение уже подорвало один из ключевых мировых маршрутов поставок энергоресурсов — Ормузский пролив.

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