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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрчо о давлении в «Авангарде»: «Я не владею русским языком и не смотрю, что пишут и говорят. Это облегчает жизнь легионерам в КХЛ»

31-летний игрок сборной Словакии подписал контракт с омским клубом в декабре 2023 года.  Ранее Юрчо выступал в КХЛ за «Барыс» и «Куньлунь».

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