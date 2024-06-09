В Рязани скончался бывший главврач БСМП и поликлиники нефтезавода Михаил Титов

7 июня в Рязани ушел из жизни заслуженный врач России, отличник здравоохранения, организатор здравоохранения высшей категории, член-корреспондент Международной академии информатизации при ООН, бывший главврач БСМП Михаил Титов.
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