Мировое генетическое разнообразие растений под угрозой — ФАО

Предупреждение о том, что генетическое разнообразие растений и лесов находится под угрозой, содержится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 31 марта сообщает сетевое издание Agriland.
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