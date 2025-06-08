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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Переосмысленная» Windows для портативных консолей не загружает рабочий стол и...

«Переосмысленная» Windows для портативных консолей не загружает рабочий стол и...

«Переосмысленная» Windows для портативных консолей не загружает рабочий стол и экономит 2 Гбайт памятиСегодня Microsoft и Asus анонсировали две портативных консоли ROG Xbox Ally, которые работают на базе оптимизированной версии Windows с полноэкранным интерфейсом Xbox.

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