«Переосмысленная» Windows для портативных консолей не загружает рабочий стол и экономит 2 Гбайт памятиСегодня Microsoft и Asus анонсировали две портативных консоли ROG Xbox Ally, которые работают на базе оптимизированной версии Windows с полноэкранным интерфейсом Xbox.