"Лето в Москве" приглашает участников СВО посетить городские мероприятия

Столица продолжает радовать горожан насыщенной программой в рамках проекта "Лето в Москве". К участию в мероприятиях приглашают ветеранов боевых действий, бойцов специальной военной операции и их семьи - для них предусмотрены бесплатный вход и льготные билеты.