"Лето в Москве" приглашает участников СВО посетить городские мероприятия

Столица продолжает радовать горожан насыщенной программой в рамках проекта "Лето в Москве". К участию в мероприятиях приглашают ветеранов боевых действий, бойцов специальной военной операции и их семьи - для них предусмотрены бесплатный вход и льготные билеты.
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