Казахам пригрозили статьей за сообщения о побеге экс-министра Бишимбаева

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел Казахстана пригрозили уголовной статьей тем, кто распространил слухи о побеге экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева из колонии.
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