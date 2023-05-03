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Фабрика "Красный Октябрь": почему на немца-основателя мечтал работать каждый житель Москвы, и какую секретную продукцию выпускали здесь при СССР

Фабрика "Красный Октябрь": почему на немца-основателя мечтал работать каждый житель Москвы, и какую секретную продукцию выпускали здесь при СССР

Из окон нашей гостиницы хорошо видно здание знаменитой кондитерской фабрики "Красный октябрь". Наверное, в России, да и во всех других странах постсоветского пространства, нет человека, который бы хоть раз в жизни не пробывал сладости этого бренда.

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