Фабрика "Красный Октябрь": почему на немца-основателя мечтал работать каждый житель Москвы, и какую секретную продукцию выпускали здесь при СССР

Из окон нашей гостиницы хорошо видно здание знаменитой кондитерской фабрики "Красный октябрь". Наверное, в России, да и во всех других странах постсоветского пространства, нет человека, который бы хоть раз в жизни не пробывал сладости этого бренда.
Из окон нашей гостиницы хорошо видно здание знаменитой кондитерской фабрики "Красный октябрь". Наверное, в России, да и во всех других странах постсоветского пространства, нет человека, который бы хоть раз в жизни не пробывал сладости этого бренда.
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