Дело о гибели двух подростков на стройке направили в суд в Новосибирске

Сотрудник строительной фирмы и индивидуальный предприниматель предстанут перед судом в Новосибирске. Мужчин обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение смерти 2-м несовершеннолетним.