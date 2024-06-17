Дело о гибели двух подростков на стройке направили в суд в Новосибирске

Сотрудник строительной фирмы и индивидуальный предприниматель предстанут перед судом в Новосибирске. Мужчин обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение смерти 2-м несовершеннолетним.
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