Член СПЧ Брод рассказал о развитии гражданского общества в новых регионах России

МОСКВА, 30 сентября, ФедералПресс. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области успешно интегрируются в российское правовое пространство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)