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Член СПЧ Брод рассказал о развитии гражданского общества в новых регионах России

Член СПЧ Брод рассказал о развитии гражданского общества в новых регионах России

МОСКВА, 30 сентября, ФедералПресс. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области успешно интегрируются в российское правовое пространство.

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