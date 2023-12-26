Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель автотранспортных компаний. Реализация незаконного соглашения позволила организациям заключить государственные контракты на сумму свыше 798,7 млн рублей, сообщили «Известиям» в службе 26 декабря.
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