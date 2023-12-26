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ФАС раскрыла картель автотранспортных компаний

ФАС раскрыла картель автотранспортных компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель автотранспортных компаний. Реализация незаконного соглашения позволила организациям заключить государственные контракты на сумму свыше 798,7 млн рублей, сообщили «Известиям» в службе 26 декабря.

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