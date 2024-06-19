Экс-командир ЧВК «Вагнер» Медведев, сбежавший в Норвегию, получил там срок

Бывшего бойца частной военной компании “Вагнер” Андрея Медведева, который предательски бежал из России в Норвегию, приговорили к 120 дням тюремного заключения за нападение на бармена и избиение сожительниы.
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