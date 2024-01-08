Страна и люди
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Страна и люди

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Как Россия может ответить Германии на отправку ракет

Как Россия может ответить Германии на отправку ракет

Немецкие депутаты из правящей коалиции требуют от канцлера Шольца отправить на Украину дальнобойные ракеты Таурус, чтобы, цитирую, «пресечь российские линии снабжения» (ссылка).

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
А мы можем только пальчиком погрозить и все
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16 час.
ШКИПЕР
Да похрен все эти &quot; зелёные &quot; , &quot; синие &quot; , &quot; фиолетовые &quot; , выход есть - это уничтожение ВСЕЙ транспортной инфраструктуры Укрорейха с Западом .
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16 час.
вага карлито
Надо СВО переименовать в войну и тогда немцы  со своими ракетами станут  ее участниками!))
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15 час.

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