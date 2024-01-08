Немецкие депутаты из правящей коалиции требуют от канцлера Шольца отправить на Украину дальнобойные ракеты Таурус, чтобы, цитирую, «пресечь российские линии снабжения» (ссылка).
Как Россия может ответить Германии на отправку ракет
Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
А мы можем только пальчиком погрозить и все
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16 час.
ШКИПЕР
Да похрен все эти " зелёные " , " синие " , " фиолетовые " , выход есть - это уничтожение ВСЕЙ транспортной инфраструктуры Укрорейха с Западом .
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16 час.
вага карлито
Надо СВО переименовать в войну и тогда немцы со своими ракетами станут ее участниками!))
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15 час.
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