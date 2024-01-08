Как Россия может ответить Германии на отправку ракет

РМ Раиса Мелькумова А мы можем только пальчиком погрозить и все

ШКИПЕР Да похрен все эти " зелёные " , " синие " , " фиолетовые " , выход есть - это уничтожение ВСЕЙ транспортной инфраструктуры Укрорейха с Западом .