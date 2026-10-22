В Чайковском состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов. В рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России» руководитель отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Чайковскому городскому округу совместно с представителями местной администрации вручил главный документ гражданина Российской Федерации двенадцати активистам общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».