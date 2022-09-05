Военное обозрение

3 127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    Удивляться нечему. Еще бы газ, нефть и уголь прекратили поставлять из РоссииЯпония выразила р...
  • Alex Zim
    Пообещали, значит, больше с Россией не воевать. Ну-ну... С каких это пор всу-шникам верить стали!?В Харьковской обл...
  • Mikhail Stepanov
    Одно уе…ще сменили на другое, ещё более тупое! Это явный признак вырождения! Впрочем, на их мордах все написано!В Великобритании ...

Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий

Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий

Вооруженные силы США собираются модернизировать свои пехотные части, делая акцент на мобильности. Фактически речь идет о возвращении к концепции применения частей легкой пехоты, которая разрабатывалась еще в 1980-е годы для противостояния с СССР.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх