Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий

Вооруженные силы США собираются модернизировать свои пехотные части, делая акцент на мобильности. Фактически речь идет о возвращении к концепции применения частей легкой пехоты, которая разрабатывалась еще в 1980-е годы для противостояния с СССР.
Вооруженные силы США собираются модернизировать свои пехотные части, делая акцент на мобильности. Фактически речь идет о возвращении к концепции применения частей легкой пехоты, которая разрабатывалась еще в 1980-е годы для противостояния с СССР.
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